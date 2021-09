Puliamo il Mondo: palette e scope per ripulire via Lago Baione

l volontariato è azione concreta, che mobilita i cittadini per fare qualcosa di operativo per la comunità. E' settembre, è il momento della ripresa sociale e di Puliamo il Mondo, che giunge alla sua ventinovesima edizione.Domenica 26 ci si incontrerà alle 8.30 in via Lago Baione.Il motto di quest'anno è "qualcuno la raccoglierà": un invito a riflettere sulla leggerezza con cui alcuni concittadini gettano a terra i rifiuti, lasciando agli altri l'onore di ripulire gli spazi pubblici. Se così è, saremo noi a raccogliere la sfida e con essi i rifiuti, ma lanciando un messaggio chiaro di sensibilizzazione per l'amore verso il territorio in cui si vive. Ognuno di noi può fare qualcosa, " armati" di guanti, sacchetti e rastrelli per combattere l'incuria e l'abbandono. Poiché crediamo che non ci sia cura dell'ambiente senza cura della persona, come negli anni scorsi la manifestazione sarà accompagnata da una campagna di solidarietà.Quest'anno, con il prezioso aiuto dell'Asilo Nido Comunale Belvedere, si raccoglieranno beni primari per l'infanzia che verranno poi destinati alla Caritas. Tutto questo è possibile grazie alla collaborazione con l'amministrazione comunale, che ha aderito alla campagna nazionale di Legambiente, con Despar e con i gruppi di volontari PuliAmo Corato e Critical Mass Corato, sensibili alle tematiche ambientali che riguardano la nostra città.