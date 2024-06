Rassegna I Cattivi oggi ospite la scrittrice Chicca Maralfa

Quest sera penultimo appuntamento con la rassegna CATTIVI a cura delle associazioni culturali I libri di Medea e Agorà 2.0 e della Libreria Ubik di Corato.Sarà ospite la scrittrice Chicca Maralfa, un'autrice ormai di diritto inserita nella rosa dei più bravi giallisti italiani, con il suo ultimo romanzo IL DELITTO DELLA MONTAGNA.Una piccola cittadina di montagna. Tre morti misteriose. Un'indagine complicata per Gaetano RavidàDue anni dopo il trasferimento ad Asiago, dove comanda la locale stazione dei carabinieri, il luogotenente barese Gaetano Ravidà comincia ad abituarsi alla sua nuova vita. Sull'altopiano vicentino, teatro delle più sanguinose battaglie della Grande Guerra e funestato di recente dalla tempesta Vaia, è alle prese con reati ambientali: un paio di cave di marmo, dismesse da tempo, vengono utilizzate come deposito illegale. Proprio fra quelle pareti di roccia, Ravidà e i suoi uomini trovano, oltre ai rifiuti pericolosi, il cadavere mummificato di un uomo. Mentre si cerca di risalire all'identità della vittima, altre due persone muoiono in circostanze misteriose e apparentemente scollegate tra loro, gettando la piccola comunità nello sgomento. Grazie alle testimonianze, incrociando varie fonti e indagando senza sosta, Ravidà e i suoi collaboratori cominciano a sospettare legami e connessioni tra le vittime e i pericolosi tentacoli della mala del Brenta. Durante i giorni della merla, con il paesaggio ammantato di neve, il luogotenente e la sua squadra dovranno riuscire a superare la coltre di apparente calma e silenzio nel periodo più freddo dell'anno per trovare in fretta la verità.L'incontro si terrà presso la sede dell'associazione Agorà 2.0 in via San Benedetto 36.