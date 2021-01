Richiesto denaro a nome del Comune, «Nessuno è stato autorizzato»

Diverse le segnalazioni da parte delle aziende locali di richieste di denaro da presunti addetti alla segreteria del Comune per sostenere progetti di pubblica utilità che hanno portato alla comunicazione da parte di Palazzo di Città.«Avendo ricevuto numerose segnalazioni riguardanti una presunta segreteria del Comune di Corato, che richiede alle aziende somme di denaro a nome del Sindaco per un progetto di pubblica utilità, si comunica, alla cittadinanza, che nessuno è autorizzato a richiedere soldi a nome del Comune, anche in presenza di gratuiti patrocini.Inoltre, - precisa la nota - non è in corso alcun sondaggio commissionato dal Comune di Corato».