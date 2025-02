Il Gran shopping Molfetta celebra San Valentino con un gioco a premi

Un San Valentino da celebrare con romantici cuori di peluche racchiusi in una teca trasparente in piazza Ottagono, il salotto del, e tutto il divertimento di un gioco intramontabile che risponde alla famosa domanda "quanti sono?" conche il centro commerciale affiderà alla dea bendata per premiare i suoi clienti. Dall'allegria dell'indovinello più popolare sarà il modo per rendere omaggio alla festa degli innamorati.Ogni giorno, un desk informativo con personale presente dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20, sarà a disposizione dei clienti per dare ogni chiarimento sul concorso e raccogliere le previsioni dei partecipanti. Le gift card messe in palio dal centro commerciale di Molfetta per i cinque fortunati vincitori che più si avvicineranno al numero esatto di peluche contenuti all'interno della teca avranno un montepremi che parte da cinquanta euro per arrivare ai mille euro. Per maggiori dettagli e il regolamento completo, è possibile consultare i social del Gran Shopping Molfetta e il sito granshoppingmongolfiera.com.