Contrasto alla violenza, le azioni messe in essere anche a Corato

Spazi di ascolto e sostegno alle donne, sole e/o con minori, che decidono di intraprendere un percorso di fuoriuscita dalla violenza , sia essa caratterizzata da soprusi, denigrazioni, maltrattamenti psico-fisici, limitazioni all'autonomia e all'indipendenza economica, abusi sessuali

Percorso di reinserimento sociale e lavorativo, attraverso il corso attivo di formazione professionale per la qualifica di "Tecnico di cucina", in ATI tra CIOFS Puglia, CAV "Riscoprirsi" e Ambito n.3

Sostegno all'autonomia abitativa e/o economica attraverso le misure di sostegno al reddito della regione Puglia (RED 3.0) e altri finanziamenti pubblici locali e regionali

Accoglienza temporanea in case rifugio, qualora sia necessario e sia volontà della donna mettere in sicurezza sé stessa e i propri bambini

Supporto legale da parte delle avvocatesse del CAV "Riscoprirsi"

Spazi di ascolto e sostegno in favore di uomini maltrattanti per l'attivazione di percorsi di cambiamento

Progetti di contrasto alla violenza, con particolare riguardo al bullismo, nelle scuole di ogni ordine e grado

Progetti di aiuto in favore di minori vittime di violenza domestica, compresa la violenza assistita

Lavori di rete con tutti i servizi specialistici, le FF.OO., i Tribunali al fine di favorire l'emersione del fenomeno, la valutazione delle condizioni di rischio e di violenza esistenti, la presa in carico integrata delle donne e dei minori vittime di maltrattamento e percorsi virtuosi di fuoriuscita dalla violenza

Interventi di prevenzione e sensibilizzazione al tema e di diffusione di una cultura non violenta sui territori, affinchè sempre più cittadini facciano propria la cultura del rispetto, della parità, del riconoscimento delle differenze.

L'Equipe Multidisciplinare Integrata di Ambito per il contrasto al maltrattamento e alla violenza a danno di donne e minori, con i Consultori Familiari del D.S.S.n.2, con i Servizi Sociali Professionali dell'Ambito n.3 – Comuni di Corato-Ruvo-Terlizzi -, con il Cav Riscoprirsi e la dr.ssa Rosy Paparella ne "La giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne" coglie l'occasione per evidenziare le azioni messe in atto sui territori nella quotidianità di un lavoro complesso e multidimensionale, in risposta alla multifattorialità del fenomeno della violenza.Il fenomeno della violenza contro le donne è un crimine e rappresenta una grave violazione dei diritti umani, per questo è necessario che tutti, il mondo istituzionale, il privato sociale e l'intera società civile, condanni questo fenomeno ogni giorno, con impegno, determinazione e collaborazione tra più professionisti. Solo riconoscendo l'orrore della violenza si potrà ribaltare la visione del fenomeno e garantire il diritto alla piena autodeterminazione e libertà di scelta delle donne.Ascoltare, accogliere, mettersi in relazione con l'altro è una pratica quotidiana dei Servizi sociali e consultoriali attraverso azioni e misure rivolte a destinatari diretti e indiretti, finalizzate all'emersione del fenomeno della violenza, al contrasto dello stesso e, in una visione più ampiamente preventiva, con lo scopo di scardinare luoghi comuni e false credenze, nella promozione e diffusione di una cultura non violenta.