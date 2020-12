Saldi invernali, in Puglia inizieranno il 7 gennaio

Nel rispetto delle disposizioni del Dpcm del 3 dicembre 2020 e del decreto Natale, la Regione Puglia ha deliberato che l'inizio dei saldi invernali 2021, previsto per giorno 5 gennaio, è posticipato a giovedì 7 gennaio.Resta confermata la data del termine al 28 febbraio come stabilito dal Regolamento regionale n. 14 del 29 maggio 2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 63 del 31 maggio 2017.«La modifica segue gli sviluppi della speciale normativa anti-Covid varata nei giorni scorsi dal Governo, che ha imposto su tutto il territorio nazionale la chiusura dei negozi di abbigliamento e accessori per adulti nei giorni 5 e 6 Gennaio - precisa Confesercenti Bari. Inimmaginabile sarebbe stato far partire i saldi con i negozi chiusi. Auspichiamo che dal giorno 7 sia confermato il ripristino della zona gialla per tutte le regioni in modo da consentire a tutti la possibilità di acquistare presso i negozi di fiducia. Resta prevista la sospensione del divieto di effettuare vendite promozionali a partire da 30 giorni prima dell'inizio dei Saldi, fatte salve diverse disposizioni motivate da parte dei singoli Comuni».Le regole da seguire per quanto riguarda le informazioni da fornire ai clienti, in Puglia, sono:- esporre il prezzo di partenza e la percentuale di sconto, mentre l'indicazione del prezzo finale è facoltativa;- il negoziante deve garantire informazioni veritiere in tutte le comunicazioni, sia in negozio che nelle pubblicità esterne;- i prodotti in saldo devono essere esposti separatamente da quelli a prezzo pieno e devono essere chiaramente indicati.Per quanto riguarda le politiche sul reso e sui prodotti difettosi, invece, valgono le norme ordinarie vigenti.