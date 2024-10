San Magno Fest 2024: un’esperienza imperdibile tra musica, sapori e natura

Preparati a vivere una giornata fuori dall'ordinario. Domenica 13 ottobre 2024, la storica Masseria Cimadomo, nel cuore della Murgia pugliese, sarà lo scenario di un evento indimenticabile: San Magno Fest. Un festival che dalle 12:00 a mezzanotte unisce musica live, DJ set, gastronomia d'eccellenza e attività all'aperto. Immergiti nelle note vibranti della Green Zone, dove dalle 13:30 la Ceralacca Band ti accompagnerà in un viaggio musicale coinvolgente, seguito da altre performance dal vivo.Se invece cerchi vibrazioni notturne, la Black Zone a partire dalle 17:00 si trasformerà in un club d'eccezione con una lineup esclusiva di DJ: Peppe Di Pace, Roselli/Lopez, Not for Us e molti altri. Non è solo musica, ma un trionfo di sapori: degustazioni di piatti del nostro territorio come panzerotti, carne alla brace, focaccia e primi di terra e mare spadellati al pentolo, il tutto preparato al momento e accompagnato da ottimi vini di San Marzano e birra alla spina. E non finisce qui: alle 14:00, vivi l'emozione di ammirare da vicino i rapaci con l'esperto falconiere Giuseppe Rosito, che ti farà scoprire il mondo di due falchi Harris e un falco Pellegrino.Per i più piccoli e le famiglie, l'A.S.D. Scuderia Cantatore offre un'esperienza unica a contatto con i cavalli, con attività che vanno dall'avvicinamento all'animale fino alla sua cura, per un incontro indimenticabile con la natura. Il team di Magicabula si occuperà inoltre dell'animazione per bambini, attiva dalle 12:00 fino a sera, rendendo San Magno Fest un evento davvero per tutte le età. Con biglietti a partire da €15,00 (formula beverage) fino a €30,00 (formula food&beverage completa), potrai godere di un'esperienza completa di intrattenimento e gusto.La festa si terrà presso Masseria Cimadomo a Corato, un luogo perfetto per una giornata all'aria aperta tra relax, divertimento e buona compagnia. Prenota subito il tuo posto per non perderti uno degli eventi più attesi dell'autunno.