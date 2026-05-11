Sangue nei bagni della stazione FBN di Corato: interviene la scientifica

Momenti di preoccupazione questa mattina nel bagno della stazione FBN a Corato, dove sono state segnalate tracce di sangue e il lavandino in frantumi. Dalle prime informazioni, i responsabili avrebbero vandalizzato anche alcuni autobus parcheggiati.Al momento non sono note le dinamiche dell'accaduto e non è chiaro se il sangue rinvenuto sia collegato a un incidente, a un atto vandalico o a una lite. Sul posto ora la scientifica per effettuare tutti i controlli e cercare di ricostruire la dinamica.Notizia in aggiornamento