Sangue nei bagni della stazione FBN di Corato
Sangue nei bagni della stazione FBN di Corato
Cronaca

Sangue nei bagni della stazione FBN di Corato: interviene la scientifica

Tracce di sangue e un lavandino distrutto hanno fatto scattare l’allarme questa mattina

Corato - lunedì 11 maggio 2026 10.28
Momenti di preoccupazione questa mattina nel bagno della stazione FBN a Corato, dove sono state segnalate tracce di sangue e il lavandino in frantumi. Dalle prime informazioni, i responsabili avrebbero vandalizzato anche alcuni autobus parcheggiati.

Al momento non sono note le dinamiche dell'accaduto e non è chiaro se il sangue rinvenuto sia collegato a un incidente, a un atto vandalico o a una lite. Sul posto ora la scientifica per effettuare tutti i controlli e cercare di ricostruire la dinamica.

Notizia in aggiornamento
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