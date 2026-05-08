L'intervento dei Vigili del Fuoco
L'intervento dei Vigili del Fuoco
Cronaca

Due auto incendiate nella notte a Corato

Il rogo tra via Barili e via Labriola

Corato - venerdì 8 maggio 2026 23.25
È stata una notte di intenso lavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale di Bari, impegnati in una serie di interventi a catena (tre, in altrettanti comuni) per domare gli incendi che hanno distrutto sei veicoli fra Corato, Valenzano e Bari, al quartiere Japigia. Il primo allarme è scattato intorno all'una di ieri, a Corato, dove un rogo ha colpito due auto, una Ford C-Max e una Nissan Note parcheggiate ad angolo tra via Barili e via Labriola, a pochi passi dall'estramurale. Nella strada interessata sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento cittadino, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona, e i militari dell'Arma. Le indagini sono ora in mano ai carabinieri della stazione di Corato, anche se al momento non sono ancora chiare le origini del rogo. Nella sola città di Corato, dall'inizio dell'anno, sono già 16 i veicoli dati alle fiamme, un dato che continua ad alimentare preoccupazione tra i cittadini.
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