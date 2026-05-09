La Polizia di Stato
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Cronaca

Operazione antidroga nella periferia: sequestrata sostanza sospetta a bordo di un’auto

La squadra volante e la polizia giudiziaria del commissariato intervengono su un veicolo : verifiche in corso sull’ipotesi di spaccio

Corato - sabato 9 maggio 2026 16.50
Un intervento della squadra volante e della polizia giudiziaria del commissariato di Corato ha portato al sequestro di una sostanza presumibilmente stupefacente rinvenuta all'interno di un'auto in una zona periferica della città.
L'operazione è scattata durante un'attività di controllo del territorio, in un'area già monitorata per alcune segnalazioni di movimenti anomali.
Gli agenti, avvicinandosi al veicolo, hanno notato elementi che hanno reso necessario un approfondimento.
All'interno dell'abitacolo è stata trovata una quantità di sostanza sospetta, immediatamente sequestrata e fermato il guidatore che ora sono al vaglio degli accertamenti di laboratorio per determinarne natura e destinazione.
Le indagini proseguono per ricostruire la provenienza della sostanza e individuare eventuali responsabili.
L'operazione si inserisce nel più ampio piano di prevenzione e contrasto allo spaccio nelle aree periferiche, dove il Commissariato continua a mantenere alta l'attenzione grazie anche alla collaborazione dei cittadini.
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