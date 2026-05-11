Carnevale di Molfetta e Carnevale Coratino, nasce il gemellaggio tra le due tradizioni

Un progetto che guarda al futuro del Carnevale attraverso la collaborazione tra comunità, tradizioni e territori. È questo il significato dell'iniziativa promossa dalla Fondazione Carnevale Molfetta e dal Carnevale Coratino, che venerdì 15 maggio alle ore 19 presenteranno ufficialmente il gemellaggio tra i due storici Carnevali del territorio.L'appuntamento si terrà presso il Palazzo della Musica Don Salvatore Pappagallo di Molfetta e sarà aperto alla cittadinanza. L'incontro rappresenterà un momento importante di confronto e condivisione, con l'obiettivo di costruire una visione comune capace di valorizzare il Carnevale non soltanto come evento folkloristico, ma anche come strumento di promozione culturale, sociale e territoriale.«Due comunità. Due tradizioni. Una visione condivisa per valorizzare il Carnevale e il territorio», è il messaggio che accompagna la conferenza stampa di presentazione. Nel corso della serata interverranno Rocco Lauciello, Gerardo Giuseppe Strippoli e Danilo Sancilio. A moderare l'incontro sarà Francesco Tammacco.L'iniziativa punta a rafforzare il legame tra le due realtà carnevalesche pugliesi attraverso un percorso condiviso che unisca tradizione, partecipazione e progettualità culturale.La cittadinanza è invitata a partecipare.