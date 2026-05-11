Carnevale Coratino 2026 prima sfilata
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Vita di Città

Carnevale di Molfetta e Carnevale Coratino, nasce il gemellaggio tra le due tradizioni

Conferenza stampa il 15 maggio al Palazzo della Musica: al centro un nuovo progetto condiviso

Corato - lunedì 11 maggio 2026 10.50
Un progetto che guarda al futuro del Carnevale attraverso la collaborazione tra comunità, tradizioni e territori. È questo il significato dell'iniziativa promossa dalla Fondazione Carnevale Molfetta e dal Carnevale Coratino, che venerdì 15 maggio alle ore 19 presenteranno ufficialmente il gemellaggio tra i due storici Carnevali del territorio.

L'appuntamento si terrà presso il Palazzo della Musica Don Salvatore Pappagallo di Molfetta e sarà aperto alla cittadinanza. L'incontro rappresenterà un momento importante di confronto e condivisione, con l'obiettivo di costruire una visione comune capace di valorizzare il Carnevale non soltanto come evento folkloristico, ma anche come strumento di promozione culturale, sociale e territoriale.

«Due comunità. Due tradizioni. Una visione condivisa per valorizzare il Carnevale e il territorio», è il messaggio che accompagna la conferenza stampa di presentazione. Nel corso della serata interverranno Rocco Lauciello, Gerardo Giuseppe Strippoli e Danilo Sancilio. A moderare l'incontro sarà Francesco Tammacco.

L'iniziativa punta a rafforzare il legame tra le due realtà carnevalesche pugliesi attraverso un percorso condiviso che unisca tradizione, partecipazione e progettualità culturale.

La cittadinanza è invitata a partecipare.
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