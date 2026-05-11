Fas Basket Corato
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La Fas Basket Corato perde gara 2 e manda la serie playout a gara 3

I neroverdi di coach Verile perdono in casa dell'Antoniana che cosi pareggia la serie sull'1-1

Corato - lunedì 11 maggio 2026 10.53
Trasferta amara per la Fas Basket Corato in terra campana. I neroverdi di coach Verile perdono in casa dell'Antoniana che cosi pareggia la serie sull'1-1 e rimanda il verdetto a gara 3, domenica 17 maggio alle ore 18 al PalaLosito. Una gara combattuta quella vinta dai locali che termina 83-80, una gara dai tanti rimpianti per i coratini.

Inizio di match che, come in gara 1, è tutto di marca campana. L'Antoniana recupera Chirico e parte fortissimo, trascinato da uno Smith incontenibile che lancia subito avanti i suoi nel tripudio del PalaTenda (13-2). La reazione barese non tarda ad arrivare. Sono Manisi e Paoletti a spingere i pugliesi che però non riescono mai ad invertire l'inerzia del quarto. I punti di Diaz, Cabodevilla e Paoletti riavvicinano gli ospiti che in chiusura di quarto si portano sul 23-21, prima dei due liberi di Chirico che sigillano il primo quarto sul 25-21.

inizio di secondo quarto in equilibrio. Cortese da una parte e il giovane Braga dall'altro (minuti positivi per lui) segnano punti importanti. Il quarto vede sempre i locali avanti a tentare di scappar via con Corato ad inseguire. Sono Manisi e Paoletti che prendono per mano i baresi e li riportano in chiusura di quarto sul 43-40. Smith e Cortese, intervallati dal canestro di Rapini, mandano all'intervallo l'Antoniana sul 48-44 con Corral che segna l'ultimo canestro dei primi 20 minuti di gara.

Il terzo quarto vede ancora i campani partire meglio. I primi punti coratini li segna Dip ma i locali scappano via con Tolino ed una super schiacciata di un grande Smith segna il 60-52 per gli ospiti. La tripla di Manisi rida fiato a Corato (60-55) ma i neroverdi non riescono a finalizzare quanto producono e restano sempre sotto nel punteggio, pur non uscendo mai dalla gara. Nei minuti finali del quarto infatti, 3 punti "argentini" dei coratini, firmati Diaz e Corral, mandano le squadre all'ultimo mini riposo sul 62-58.

Ultimo quarto che parte con tanti errori da ambo le parti. Antoniana con le triple di Chirico e Trapani scappa sul +10 ma Corato non molla e resta in scia con Manisi, Corral e Diaz che trovano il 6-0 per i baresi che riapre la gara. Minuti finali pieni di tensione. Paoletti prova a riportare sotto gli ospiti (75-69), ma è Trentini che segna 4 punti in fila che di fatto regalano il successo ai campani. Tardiva ma importante e significativa la reazione coratina. Cabodevilla, Manisi ed ancora un super Paoletti (24 punti e grande prova per lui) accorciano il divario e provano la disperata rimonta ma senza riuscire a completarla. Finisce dunque 83-80 con la serie che si riapre e torna dunque al PalaLosito.

PALL. ANTONIANA - FAS BASKET CORATO 83 – 80
ANTONIANA: Chirico 5, Smith 38, Fiorillo, De Rosa, Trapani 6, Trentino 10, Di Palma, Serrapica, Pezzella ne, Tolino 11, Cortese 13 . All. Visnijc
CORATO: Manisi 17, Cabodevilla 6, Dip 6, Rapini 2, Braga 7, Basile, Corral 11, De Rossi ne, Mulevicius, Diaz 7, Paoletti 24 . All. Verile
ARBITRI: Dinoi e Iurato di Rom
PARZIALI: 25-21 48-42 62-58 83-80
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