Domani il gruppo Alleanza Verdi Sinistra Corato incontrerà il presidente Nichi Vendola

All'incontro sarà presente anche il candidato sindaco Corrado De Benedittis

Il gruppo di Alleanza Verdi Sinistra Corato domani 10 maggio alle ore 17,30 in Piazza Vittorio Emanuele incontrerà il Presidente Nichi Vendola in vista della prossima tornata elettorale. All'incontro parteciperà Corrado De Benedittis candidato sindaco, nonché vari candidati al Consiglio Comunale della Lista Avs: Carlo Colonna, Sabino Ciprelli, Eleonora Loiodice, Caputo Teresa Elena, Cappelli Bruno. L'incontro oltre ai temi locali vedrà un ampio dibattito che riguarderà un panorama più ampio sui punti cardine che ispirano la lista: giustizia sociale e ambientale, transizione ecologica, diritti del lavoro e lotta alle disuguaglianze, la conversione energetica rinnovabile, diritti civili la difesa del welfare pubblico, salari dignitosi, antifascismo e soprattutto una politica di pace.Contenuto elettorale sponsorizzato