25 anni di Euterpe: al via il concorso che celebra il talento delle nuove generazioni musicali

Prenderà il via lunedì 11 maggio, presso l'Astoria Palace di Corato, la 25ª edizione del, appuntamento di riferimento dedicato alla formazione musicale e alla valorizzazione dei giovani interpreti provenienti da scuole, accademie e realtà musicali di tutta Italia.L'apertura ufficiale è prevista alle ore 16 con. Da martedì a venerdì il programma entrerà nel vivo con l'alternarsi di solisti, ensemble di musica da camera, orchestre e cori, impegnati nelle esecuzioni in calendario dalle 9.30 alle 19 circa.Tutte le prove saranno aperte al pubblico, confermando la volontà degli organizzatori di rendere il concorso non soltanto un momento di valutazione artistica, ma anche un'occasione di condivisione culturale e partecipazione.«La venticinquesima edizione rappresenta un traguardo particolarmente significativo per il nostro percorso – afferma il direttore artistico–. In questi anni il Concorso Euterpe è cresciuto costantemente, diventando un luogo di incontro, confronto e crescita artistica per giovani musicisti, docenti e istituzioni scolastiche. Anche quest'anno registriamo una partecipazione importante e la presenza di una commissione composta da autorevoli personalità del panorama musicale italiano».«Crediamo fortemente nel valore educativo della musica e nella necessità di offrire ai ragazzi occasioni concrete per esprimere il proprio talento davanti a una giuria qualificata e a un pubblico attento – prosegue De Santis –. Il concorso continua a distinguersi per qualità artistica, serietà organizzativa e attenzione ai percorsi formativi delle nuove generazioni».A valutare le esecuzioni sarà una commissione composta da docenti di Conservatorio, compositori, direttori d'orchestra, concertisti e professionisti del panorama musicale nazionale. A presiedere la giuria sarà Giuseppe Domenico Binetti, pianista, compositore, direttore di coro ed ex docente del Conservatorio di Bari.Accanto a lui siederanno Francesco De Santis, pianista e compositore, ideatore del concorso ed ex docente del Conservatorio di Bari; Domenico Balducci, docente del Conservatorio di Bari; Luigi Capuano, flautista, compositore e direttore d'orchestra del Conservatorio di Cosenza; Gianbattista Ciliberti, clarinettista e docente del Conservatorio di Foggia; Sabrina Dente, pianista e direttrice artistica dell'associazione "Più che Suono", docente del Conservatorio di Perugia; Giuseppe Di Bisceglie, pianista e giornalista; Pino Minafra, compositore e storico direttore artistico del Talos Festival di Ruvo di Puglia; Vincenzo Mazzone, percussionista e docente del Conservatorio di Monopoli; Giovanni Mazzone, cantante e vocal trainer; Simone Salvatorelli, percussionista, direttore di banda e docente presso la SMIM di Corato; Pietro Vigliarolo, violinista e direttore d'orchestra, già docente presso la SMIM Bovio di Foggia; Pino Lentini, clarinettista e docente del Conservatorio di Campobasso; Nando Di Modugno, chitarrista e docente del Conservatorio di Bari. Ad accompagnare ufficialmente il concorso al pianoforte sarà Emanuele Petruzzella.Il calendario dettagliato delle esecuzioni e l'elenco completo dei concorrenti sono disponibili sul sito ufficiale del concorso: www.concorsoeuterpe.it.