Pietro Zona
Pietro Zona
Speciale

Corato, domenica 10 maggio il comizio del candidato sindaco Pietro Zona

«Vogliamo costruire una città più sicura, dinamica e vicina alle esigenze dei cittadini»

Corato - venerdì 8 maggio 2026 15.01 Comunicato Stampa
Una piazza aperta alla città, alla partecipazione reale e alla voglia di cambiamento, sul serio. Domenica 10 maggio, alle ore 20.00, Piazza Cesare Battisti ospiterà il comizio pubblico del candidato sindaco di Corato Pietro Zona, sostenuto dalla coalizione composta da Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Popolari – Noi Moderati, UDC, Direzione Corato, Polis e Zona Comune.

Nel corso della serata interverranno rappresentanti delle forze politiche e dei movimenti della coalizione per illustrare proposte, obiettivi e visione amministrativa per la città. «Corato ha bisogno di una guida seria, che ascolti tutti i cittadini sempre, e ha bisogno di una comunità che torni a credere nel proprio futuro e che sia protagonista attiva della città – dichiara Pietro Zona - Vogliamo costruire una città più sicura, dinamica e vicina alle esigenze dei cittadini, sostenendo il lavoro, le famiglie e le nuove generazioni. È il momento di far crescere Corato: sul serio! Vi aspetto domenica numerosi in Piazza Cesare Battisti».

Contenuto elettorale sponsorizzato
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
“Per tutta la città”: al via le passeggiate nei quartieri della coalizione CAP70033 insieme a Corrado De Benedittis
8 maggio 2026 “Per tutta la città”: al via le passeggiate nei quartieri della coalizione CAP70033 insieme a Corrado De Benedittis
Pubblicato bando per un trenino turistico a Corato
8 maggio 2026 Pubblicato bando per un trenino turistico a Corato
Altri contenuti a tema
“Per tutta la città”: al via le passeggiate nei quartieri della coalizione CAP70033 insieme a Corrado De Benedittis “Per tutta la città”: al via le passeggiate nei quartieri della coalizione CAP70033 insieme a Corrado De Benedittis Il programma completo dell'iniziativa. Prima tappa il 9 maggio
Presentata la squadra di Alleanza Verdi-Sinistra alla città Presentata la squadra di Alleanza Verdi-Sinistra alla città Carlo Colonna, coordinatore di Avs, ha presentato la squadra per le amministrative 2026
«Certa satira può ferire»: solidarietà a Davide Stano, 18 anni, bersaglio di offese e derisioni sui social «Certa satira può ferire»: solidarietà a Davide Stano, 18 anni, bersaglio di offese e derisioni sui social La nota del candidato sindaco Pietro Zona
La coalizione di De Benedittis si presenta alla città: nove liste unite per le amministrative 2026 La coalizione di De Benedittis si presenta alla città: nove liste unite per le amministrative 2026 Ieri la presentazione delle nove liste a sostegno del candidato sindaco
Corrado De Benedettis Sindaco: la coalizione si presenta alla città Corrado De Benedettis Sindaco: la coalizione si presenta alla città Interverranno i rappresentanti delle nove liste
“Di Zona in Zona”: Pietro Zona tra le strade di Corato per ascoltare e costruire il cambiamento “Di Zona in Zona”: Pietro Zona tra le strade di Corato per ascoltare e costruire il cambiamento «Nessuno deve rimanere indietro. Una periferia non è un margine, è il confine da cui ripartire»
Primo dibattito tra i candidati sindaco di Corato. AIC: «Nessuna scorciatoia, nessuna risposta comoda» Politica Primo dibattito tra i candidati sindaco di Corato. AIC: «Nessuna scorciatoia, nessuna risposta comoda» La nota completa dall'Associazione Imprenditori Coratini
De Benedittis torna a parlare ai cittadini: ieri il secondo comizio Politica De Benedittis torna a parlare ai cittadini: ieri il secondo comizio Continua la corsa verso le amministrative 2026
Guerra tra Capriati e Strisciuglio: gli indagati in silenzio davanti al Gip
8 maggio 2026 Guerra tra Capriati e Strisciuglio: gli indagati in silenzio davanti al Gip
Regolarizzazione strade private utilizzate come pubbliche: prorogati i termini
8 maggio 2026 Regolarizzazione strade private utilizzate come pubbliche: prorogati i termini
Presentata la squadra di Alleanza Verdi-Sinistra alla città
8 maggio 2026 Presentata la squadra di Alleanza Verdi-Sinistra alla città
Chiese aperte 2026: sui passi di San Francesco presso la rettoria dei Cappuccini
8 maggio 2026 Chiese aperte 2026: sui passi di San Francesco presso la rettoria dei Cappuccini
Il coratino Franco Leone protagonista del gemellaggio culturale tra Puglia, Spagna e Lettonia
8 maggio 2026 Il coratino Franco Leone protagonista del gemellaggio culturale tra Puglia, Spagna e Lettonia
«Certa satira può ferire»: solidarietà a Davide Stano, 18 anni, bersaglio di offese e derisioni sui social
7 maggio 2026 «Certa satira può ferire»: solidarietà a Davide Stano, 18 anni, bersaglio di offese e derisioni sui social
Convocata a Corato la seduta ordinaria del Consiglio Comunale
7 maggio 2026 Convocata a Corato la seduta ordinaria del Consiglio Comunale
Faida tra clan a Bari, gli interrogatori nel giorno di San Nicola
7 maggio 2026 Faida tra clan a Bari, gli interrogatori nel giorno di San Nicola
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.