Corato, domenica 10 maggio il comizio del candidato sindaco Pietro Zona

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Una piazza aperta alla città, alla partecipazione reale e alla voglia di cambiamento, sul serio. Domenica 10 maggio, alle ore 20.00, Piazza Cesare Battisti ospiterà il comizio pubblico del candidato sindaco di Corato Pietro Zona, sostenuto dalla coalizione composta da Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Popolari – Noi Moderati, UDC, Direzione Corato, Polis e Zona Comune.Nel corso della serata interverranno rappresentanti delle forze politiche e dei movimenti della coalizione per illustrare proposte, obiettivi e visione amministrativa per la città. «Corato ha bisogno di una guida seria, che ascolti tutti i cittadini sempre, e ha bisogno di una comunità che torni a credere nel proprio futuro e che sia protagonista attiva della città – dichiara Pietro Zona - Vogliamo costruire una città più sicura, dinamica e vicina alle esigenze dei cittadini, sostenendo il lavoro, le famiglie e le nuove generazioni. È il momento di far crescere Corato: sul serio! Vi aspetto domenica numerosi in Piazza Cesare Battisti».