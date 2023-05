Scontro auto-moto in via Gravina, un ferito

Fortunatamente l'impatto non ha causato danni seri ai due conducenti

Stamattina, poco prima di mezzogiorno, vi è stato un incidente stradale tra un'automobile e una motocicletta, all'altezza della curva del sottopasso di via Gravina in direzione Corato.Il motociclista ha subito diverse lesioni e contusioni, ed è stato aiutato dagli operatori del servizio di emergenza sanitaria 118, successivamente trasportato all'ospedale di Molfetta per le cure necessarie.Fortunatamente, il guidatore dell'auto è rimasto illeso dallo scontro.Non è la prima volta che quel tratto di strada è teatro di sinistri, questa volta però fortunatamente senza gravi conseguenze.