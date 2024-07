"Sei la mia città": a Corato appuntamenti imperdibili anche ad agosto

Il programma di eventi estivi "Sei la mia città" anima Corato anche nel mese di agosto con una serie di appuntamenti imperdibili che celebrano la cultura, la musica e le tradizioni locali. Dopo un luglio ricco di eventi, il mese di agosto si presenta altrettanto variegato e coinvolgente, con un mix di celebrazioni religiose, concerti e mostre d'arte che sapranno conquistare cittadini e visitatori."Sei la mia città" continua a dare voce alle realtà locali, promuovendo il concetto di "Città per la Città"; a dare voce alle tradizioni ma anche ad aprire Corato a esperienze culturali di ampio respiro, collocando festival consolidati e nuove produzioni in una dimensione di territorio vasto.Apre il mese il festival bandistico "𝐀 𝐓𝐮𝐛𝐨!" – Storie di bande, comunità e sentimento pugliese. Dall'1 al 19 agosto, l'evento valorizzerà il patrimonio bandistico pugliese, di cui la regione è tra le maggiori rappresentanti. Un'occasione unica per promuovere e celebrare le tradizioni musicali locali.Il 2 e 3 agosto, torna il Secolare Festival nel cuore dell'Alta Murgia. Questo festival musicale si distingue per la sua capacità di trasformare scoperta, ascolto e comunità in un flusso unico, offrendo ai partecipanti un'esperienza immersiva e coinvolgente.Il momento clou delle celebrazioni di agosto sarà la Festa Patronale di San Cataldo, un evento profondamente radicato nella storia e nelle tradizioni della comunità coratina. Le festività includeranno processioni, eventi religiosi e momenti di aggregazione che riflettono l'identità culturale della città.Il 20 agosto, ospiti speciali del consueto appuntamento con il concerto fuori programma della festa del patrono San Cataldo, saranno Colapesce Dimartino con "Lux Eterna Beach Estate 2024". La loro esibizione promette di essere un evento straordinario, capace di richiamare un vasto pubblico e di offrire una serata di grande musica e divertimento.Il 25 agosto, il "Cantatour" animerà Piazza Vittorio Emanuele con uno show interattivo guidato da Renato Ciardo. Questo evento unico, a metà tra il karaoke e la Corrida, vedrà il pubblico protagonista, creando un'atmosfera di coinvolgimento e allegria.Un'altra tappa fondamentale del programma di agosto sarà la mostra d'arte "Il Pendio", organizzata dalla Pro Loco Quadratum. L'esposizione, che vedrà protagonisti artisti locali e non, offrirà al pubblico la possibilità di ammirare opere d'arte di grande valore, valorizzando il talento e la creatività presenti nel territorio.Dal 12 al 28 agosto, il centro storico di Corato sarà teatro dell'esposizione delle Barche di Santa Maria, una tradizione tutta coratina che ogni anno attira numerosi visitatori. Le barche, riccamente decorate e simbolo di devozione e storia, offriranno un suggestivo spettacolo visivo che celebra il legame profondo tra la città e le sue tradizioni marinare.Con il supporto dell'assessorato alle Politiche Culturali, l'iniziativa "Sei la mia città" continua a garantire un'offerta culturale accessibile a tutti, con eventi per la maggior parte gratuiti o a costo contenuto. Questa estate, Corato si pone ancora una volta come centro vitale di interesse per l'intero territorio, offrendo occasioni di socializzazione, crescita e sviluppo.Ulteriori informazioni e aggiornamenti sono disponibili sulle pagine social ufficiali di "Sei la mia città", sul sito del Comune di Corato e presso l'Info Point in Piazza Sedile. Non perdete l'occasione di essere parte di questo straordinario viaggio culturale e di condivisione che animerà la nostra città per tutta l'estate.Festival di bande da giroVisita guidataInstallazione ed esposizione dei manufatti a concorsoLux Eterna Beach Estate 2024Concerto di Mario RosiniDegustazione di oli e viniLive show musicale con Renato CiardoConcerto "Semplicemente Mimì" - Omaggio a Mia Martini Tribute bandTre serate per celebrare la bellezza, la cultura e l'anima della Puglia attraverso film e cortometraggi