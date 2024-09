"Sei la mia città": il programma degli eventi di settembre a Corato

settembre sei la mia citta 2024 1 x Documento di Microsoft Word

Con l'arrivo di settembre, il programma estivo "Sei la mia città" continua ad offrire una serie di eventi che spazieranno tra musica, arte, sport e tradizione, coinvolgendo cittadini e visitatori in un percorso ricco di emozioni e scoperte.Il mese si apre oggi, 2 settembre, al Parco Comunale con il concerto della, un evento organizzato dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. La serata promette di regalare emozioni grazie alla fusione tra la tradizione musicale romagnola e ritmi più moderni.Dal 6 all'8 settembre, il Chiostro di Palazzo Gioia ospiterà l', un festival dedicato all'audiovisivo, alla pace e al cibo, organizzato da Arcadia Kinema. Un'occasione unica per esplorare il mondo del cinema indipendente e della creatività digitale in un contesto che unisce cultura e territorio.Sempre il 6 settembre, e fino all'8 ottobre, prenderà il via ilpresso la Sala Verde e il Chiostro del Comune di Corato, a cura dell'Associazione Fausto Zadra. Il festival è un omaggio al celebre pianista e maestro, e vedrà esibizioni di altissimo livello.Il 10 e il 17 settembre, Via Nicola Salvi e Viale Po' si animeranno con, due feste di quartiere organizzate dall'A.I.R. Associazione Italiana Ristoratori APS, che celebrerà le tradizioni locali con musica, cibo e momenti di aggregazione.Dal 12 al 19 settembre, i più piccoli saranno i protagonisti della IV edizione de "", con laboratori e spettacoli per bambini che si terranno presso l'Agriturismo Posta Mangieri e il Chiostro del Comune di Corato, a cura di Room to Play. Un'opportunità per stimolare la creatività dei più giovani attraverso il gioco e la narrazione.Il 21 settembre sarà una giornata all'insegna della cultura e dell'intrattenimento con il, organizzato dalla Pro Loco Quadratum nel Chiostro di Palazzo di Città, e con il laboratorio di archeologia imitativain Piazza Abbazia, a cura di Vivarch APS.Gli amanti dello sport non vorranno perdere il 22 settembre la decima edizione della manifestazione podistica non competitiva "Corridendo", organizzata dall'associazione "Il sorriso di Antonio". Partenza alle 9:30 da Piazza Vittorio Emanuele per una giornata all'insegna della solidarietà e del benessere.Il mese si concluderà con una serie di eventi dedicati alla musica e alla tradizione. Il 27 settembre, la Sala Verde del Palazzo di Città ospiterà la mini rassegna, un concerto-reading di musica jazz dedicato a Pasolini, mentre il 28 settembre Piazza Vittorio Emanuele sarà il cuore della VII edizione dellae di, un evento che celebra le tradizioni enogastronomiche locali.Ottobre si aprirà con due eventi di grande richiamo. Il 6 ottobre, il Centro Storico di Corato ospiterà la, organizzato dall'Associazione Agorà 2.0, che riporterà i visitatori indietro nel tempo con una spettacolare rievocazione storica. Il 13 ottobre, invece, le strade di Corato si riempiranno di eleganza e nostalgia con la, una sfilata di veicoli d'epoca organizzata dalla Pro Loco Quadratum in collaborazione con l'A.C.I. Storico di Bari, che offrirà uno spettacolo unico tra auto classiche e abbigliamento vintage.Il programma di settembre di "Sei la mia città" si conferma dunque variegato e ricco di proposte per tutti i gusti, continuando a rendere Corato un punto di riferimento culturale e di aggregazione per tutto il territorio.Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, è possibile consultare le pagine social ufficiali di "Sei la mia città" e il sito del Comune di Corato, oppure recarsi presso l'Info Point in Piazza Sedile.