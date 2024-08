“Semplicemente Mimì”: il Pendio omaggia Mia Martini a Corato

S'intitola "Semplicemente Mimì" il progetto musicale che omaggerà Mia Martini in piazza Sedile martedì 27 agosto alle 20:30. nato grazie ad una naturale evoluzione del "Duo Martini", composto da Annalisa Marella (vocalist) e Leonardo D'Ambrosio (chitarrista), che oggi vede anche la partecipazione di Davide Cantatore (tastiere), Tiziano Scaramuzzi (basso elettrico) e Antonio Milani (batteria). L'iniziativa rientra tra gli appuntamenti collaterali della 56esima edizione de Il Pendio, organizzata dalla Pro Loco Quadratum con il patrocinio della Regione Puglia, Comune di Corato e UNPLI Puglia APS.Il Duo Martini nasce nella primavera del 2020, in pieno lockdown, quando, era diventato di moda, per ovviare al buio pandemico, incontrarsi virtualmente su piattaforma, nell'attesa di ritornare a vivere la normale quotidianità fatta di prove e palchi. Così facendo, complice la profonda ammirazione di entrambi per la indimenticabile Mimì, Annalisa e Leonardo iniziano, per diletto, a registrare diversi duetti a distanza, che trovano positivo consenso nella vasta platea social.Ed è proprio in quei mesi di tempo sospeso che la collaborazione tra i due musicisti si cementa nell'idea condivisa di costruire un "cameo" parole e note ispirato alla storia umana e professionale della straordinaria Mia Martini. Il taglio intimista, scelto per omaggiare la grande cantautrice italiana, è reso attraverso il racconto di aneddoti afferenti alla sua esistenza. La commossa narrazione, dunque, s'intreccia alla intensa interpretazione del duo, donando al pubblico una carezza musicale.L'evento è aperto al pubblico, senza prenotazione e con ingresso gratuito.