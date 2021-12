La solidarietà del Natale, le attività della Caritas di Corato

La Diocesi segnala le attività e gli interventi di solidarietà, tra i più significativi, svoltisi ed in via di svolgimento nel territorio diocesano a cura delle Caritas cittadine e parrocchiali nel periodo natalizio.A Corato la Caritas cittadina, in collaborazione con Croce Rossa Italiana, ha dato vita al progetto "Natale Per Tutti" conclusosi il 19 dicembre con la consegna dei giochi ai bambini di inferiore a 14 anni presenti nei nuclei familiari assistiti.Inoltre, per tutte le famiglie assistite stato preparato pacco dono natalizio contenente alimenti, articoli natalizi e scarpe.