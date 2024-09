Settembre digitale: al via corsi gratuiti per la cittadinanza anche a Corato

Powered by

I Punti di Facilitazione Digitale dell'Ambito Territoriale di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi sono lieti di annunciare l'inizio di "Settembre Digitale", iniziativa dedicata alla promozione delle competenze digitali per la cittadinanza. Nel mese di settembre 2024, saranno offerti quattro corsi gratuiti pensati per soddisfare le esigenze di chi desidera migliorare le proprie abilità nell'uso dei principali strumenti digitali.Ecco il calendario dei corsi:I corsi si terranno interamente online. Per iscriversi, è possibile chiamare il numerooppure compilare il seguente modulo: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegOrv3pNCACwNRq2hddSo-744n5ipU2bvltvxQP9ph2jxrLA/viewform?usp=sf_link Questa iniziativa rappresenta un'opportunità di crescita grazie all'assistenza di esperti del settore pronti a fornire supporto personalizzato e rispondere a ogni esigenza.Non perdete l'occasione di partecipare a "Settembre Digitale" e di acquisire competenze che possono fare la differenza nella vita quotidiana e professionale!I Sindaci dei Comuni di Corato, Corrado De Benedittis, di Ruvo di Puglia, Pasquale Chieco, e di Terlizzi, Michelangelo De Chirico, unitariamente ai tre Assessori alle Politiche Sociali Felice Addario, Domenico Curci, Daniela Zappatore, e al Consigliere delegato alla Digitalizzazione di Corato Giuseppe Di Bartolomeo, invitano tutta la cittadinanza a partecipare alle attività.