Sicurezza, Piarulli: «Aumentano le unità dei Carabinieri a Corato»

"A seguito dei diversi episodi di criminalità occorsi alla nostra comunità, da ultimo l'ennesimo allarmante attentato all'auto di un carabiniere a Ruvo di Puglia, nella giornata di oggi sono stata ricevuta dal capo di gabinetto del Ministero dell'Interno, il Prefetto Matteo Piantedosi. E' stato un incontro fruttuoso che dimostra come la questione sicurezza sul territorio Nord- Barese e sul territorio di Altamura venga trattata con la massima attenzione da parte del Ministero dell'Interno.Mi preme sottolineare che, come emerso dall'incontro, sono stati stanziati ulteriori fondi per l'implementazione dei servizi di video sorveglianza per tutto il territorio. Inoltre, anche a seguito della mia interrogazione, sono state aumentate le unità di Carabinieri a Corato.Un lavoro ed un'attenzione costante al nostro territorio la stanno rivolgendo anche il Sottosegretario Carlo Sibilia ed il Vice Ministro Vito Crimi. Loro in particolare si stanno occupando tra l'altro del completamento dei lavori della Questura di Andria, nonché delle verifiche delle assegnazioni al termine delle procedure concorsuali.A conclusione dell'incontro mi è stata data ulteriore conferma che appena possibile il Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese effettuerà una visita presso il nostro territorio.La sicurezza a Corato e di tutto il territorio è una questione che considero di massima importanza.Mi batto e continuerò a farlo affinchè ai nostri cittadini sia garantito il diritto di essere al sicuro".Lo afferma la senatrice del MoVimento 5 Stelle Bruna Piarulli.