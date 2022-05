«Finalmente una parte della mia battaglia politica fa segnare il lieto fine con riferimento alla stabilizzazione degli operatori della Giustizia. Adesso ci attendiamo la stessa cosa per quanto riguarda il rafforzamento delle Forze dell'ordine». Questo il commento della senatrice, componente del comitato sicurezza del Movimento 5 stelle, a margine dell'approvazione in Commissione giustizia della stabilizzazione di circa 2000 operatori giudiziari tuttora precari.«La stabilizzazione di questi operatori, oltre a significare sicurezza economica per le loro famiglie vuol dire soprattutto avere una macchina giudiziaria più efficiente ed efficace, con persone qualificate poiché hanno già maturato una certa esperienza nel settore» ha aggiunto la parlamentare coratina.«Questo risultato è stato raggiunto grazie alla forza del Movimento giacché altre forze politiche, che tanto si affannano a manifestare vicinanza ai cittadini attraverso i social, quando si è trattato di votare una misura così importante, per 2000 famiglie ed il miglioramento della macchina della Giustizia, hanno preferito astenersi» è il rilievo politico di Piarulli.Portato a casa un risultato, la senatrice guarda già al passaggio successivo: «Mi riferisco al rafforzamento numerico e in termini di mezzi per le forze dell'ordine soprattutto nei territori maggiormente esposti all'offensiva della criminalità organizzata a cominciare dalla Provincia di Barletta-Andria-Trani, sulla cui persistente debolezza in termini di sicurezza sono stati lanciati numerosi e crescenti allarmi da parte di tutte le istituzioni» ha concluso