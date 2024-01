"Storie con le Orecchie": un progetto per avvicinare i bambini alla lettura e alla musica

"Storie con le Orecchie" è il nome dell'iniziativa promossa dal presidio del libro di Corato, in collaborazione con la libreria Piccoli Chi e il maestro di musica Luigi Palumbo, per stimolare l'interesse e la curiosità dei bambini dai 3 ai 5 anni verso la lettura e la musica.Il progetto prevede la lettura animata di libri illustrati, accompagnata da sonorizzazioni e musiche realizzate con strumenti musicali, per creare un'esperienza multimediale coinvolgente e divertente.Ieri presso la sede provvisoria della biblioteca di Via Trilussa, si è svolto l'incontro, diviso in due turni, e ha visto la partecipazione di una ventina di bambini, accompagnati dai loro genitori.La storia scelta per l'occasione è stata "A Caccia dell'Orso", un classico della letteratura per l'infanzia, scritto da Michael Rosen e illustrato da Helen Oxenbury, che racconta le avventure di una famiglia che decide di andare a caccia di un orso, attraversando prati, fiumi, foreste e grotte.La lettura è stata curata da Rossella Maldera, titolare della libreria Piccoli Chi, che ha saputo coinvolgere i bambini con la sua voce espressiva e le sue domande interattive.La musica è stata invece affidata al maestro Luigi Palumbo, che ha utilizzato vari strumenti per creare le sonorizzazioni delle diverse ambientazioni e delle emozioni dei personaggi.I bambini hanno seguito con attenzione e partecipazione la storia, imitando i suoni degli animali, i rumori dei passi, le esclamazioni dei protagonisti e i ritornelli che si ripetevano nella narrazione.L'iniziativa "Storie con le Orecchie" ha offerto ai bambini un'occasione di crescita culturale e di divertimento, e ai genitori un momento di condivisione e di dialogo con i loro figli.Soddisfatta la referente del Presidio del Libro Corato, Serena Petrone: «Siamo davvero soddisfatti del successo di questo incontro, i bambini sono entusiasti e coinvolti nel progetto. È fondamentale approcciare i bambini sin dai primissimi anni alla lettura e alla musica, con un approccio ovviamente ludico. Sono sicura che questa serata resterà impressa nella mente dei nostri piccoli lettori di oggi».