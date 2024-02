Biblioteca e spazi per i giovani a Corato, i Giovani Democratici incontrano il vicesindaco Marcone

I Giovani Democratici hanno chiesto un incontro al vicesindaco Beniamino Marcone in aggiornamento sul tema biblioteca comunale e spazi comuni fruibili ai giovani. All'incontro, tenutosi mercoledì 31 gennaio, hanno partecipato una delegazione dei GD, il vicesindaco Beniamino Marcone e l'assessore Sinisi."Sul tema biblioteca, la cui apertura, a maggio, si confidava per dicembre 2023, il vicesindaco ci ha comunicato che sono ancora in corso i lavori di allestimento e allocazione del mobilio, già disponibile dallo scorso dicembre, ai quali seguiranno i lavori relativi all'affidamento della gestione della struttura - riferiscono i GD in una nota - Ad oggi l'amministrazione ha evitato di fornire indicazioni circa le tempistiche entro le quali il bene sarà affidato alla comunità.Stessa cosa per quanto riguarda il secondo piano del palazzo ex sede della scuola Imbriani: anche lì i lavori di ristrutturazione sono stati ultimati e si sta provvedendo all'allestimento. Con riguardo alla sede storica del liceo classico sita sul Corso, ci sono state presentate idee e problematiche relative all'accavallamento di più procedure diverse e all'avvicendamento di varie amministrazioni comunali.Pur soddisfatti dal completamento dei lavori, sottolineiamo la carenza di luoghi pubblici e sottolineiamo l'urgenza di istituire momenti di aggregazione giovanile totalmente assenti nella nostra città".