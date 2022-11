«Malgrado sia in corso l'opera di riqualificazione della sede ufficiale della Biblioteca, prevista dal bando "Community library", il servizio biblioteca non è mai stato interrotto. Oggi continua quotidianamente dal lunedi al venerdì mattina e il giovedì pomeriggio. A breve poi, terminate le attività procedimentali necessarie, si procederà ad un affido temporaneo per estendere il tempo di apertura all'intera giornata dal lunedì al sabato». Questo è il quadro della situazione sulla vicenda biblioteca dal punto di vista di, la forza politica diretta espressione del Sindaco di Corato Corrado De Benedittis e del vicesindaco Beniamino Marcone. Una replica alle rimostranze espresse pubblicamente dai Giovani democratici (link all'articolo) «Questa amministrazione, fin dall'ottobre 2021, si è fatta carico del trasferimento temporaneo al museo, con annesse tutte le autorizzazioni del caso, proprio per garantire alla comunità un servizio ritenuto importante. Basterebbe anche solo curiosare sulla pagina social della biblioteca per prendere visione e avere conferma dell'attività che quotidianamente è svolta. Di questo ringraziamo il lavoro attento e puntuale dell'addetto al servizio oltre che dei volontari del servizio civile» hanno aggiunto da Demos.«Intanto, è bene evidenziare che l'opera di ristrutturazione dell'antico stabile della biblioteca, in carico al servizio lavori pubblici, si sta concludendo con successo e presto si avvierà l'attività procedimentale riferita all'acquisto degli arredi sempre prevista dal bando "Community library". Qualsiasi forza politica abbia dei dubbi, può tranquillamente trovare le sue risposte tra gli atti e presso gli uffici.» hanno concluso i referenti di Demos.