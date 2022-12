«Eppur si muove. A seguito del nostro comunicato stampa sulla questione della Biblioteca comunale, l'amministrazione ha deciso di estendere i limiti degli orari pomeridiani». È quanto riportato in una nota dei«Non possiamo far altro che essere contenti per essere stati ascoltati in quanto giovanile di partito che ha sempre spronato l'amministrazione a fare di più ed a fare meglio soprattutto nel momento in cui i giovani non sono tenuti in considerazione dall'amministrazione» hanno commentato.«Continueremo come gruppo giovanile del Pd a stare dalla parte dei cittadini per tutelare e adeguare quello che è un servizio pubblico al miglioramento (non peggioramento) della qualità della vita di famiglie e utenti, incalzando la maggioranza per mettere in atto le modifiche che richiediamo».