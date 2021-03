Superbonus 110%, Piarulli: «Misura innovativa che sta cambiando l'Italia»

«Il Superbonus 110% è una misura innovativa che sta cambiando l'Italia, ma quanto e come? Ne abbiamo parlato con figure che questa misura la conoscono benissimo, affinché non perdiamo questa grande opportunità e quanti più cittadini possibili possano coglierla».Così la senatrice Angela Anna Bruna Piarulli, del Movimento 5 stelle, presidente della Commissione parlamentare bicamerale d'inchiesta sul Forteto ed organizzatrice, insieme con l'Ordine degli ingegneri della Provincia di Bari (Oiba), del webinar dal titolo «Superbonus 110%», tenutosi ieri.Ad aprirlo i saluti del professor ingegner Vitantonio Amoruso, presidente dell'Oiba, e la stessa senatrice Piarulli. A seguire gli interventi dell'ingegnere Pasquale Capezzuto, responsabile della Commissione energia dell'Oiba, il vicepresidente del gruppo parlamentare del Movimento 5 stelle al Senato, Agostino Santillo, e l'architetto Domenico Chiummiento, libero professionista. Modererà l'ingegner Antonella Stoppelli, consigliere dell'Oiba.Il Superbonus è un'agevolazione, prevista dal Decreto rilancio, che eleva al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute, dal 1mo luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, interventi antisismici, installazione di impianti fotovoltaici o infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.«Il Superbonus 110% è una misura che non possiamo farci sfuggire, ma a tal fine serve farla conoscere ad una platea quanto più vasta possibile. Da questo incontro ho ricevuto risposte tecniche e concrete che porterò subito sul tavolo politico. Si tratta di professionisti che hanno già avuto confronti con banche, aziende e clienti. E tutti hanno constatato che questa misura funziona, ma a volte in maniera un po' disomogenea, anche perché alcuni operatori del settore scoraggiano l'attivazione di questo bonus. Con questo forum abbiamo chiarito i punti di criticità, inquadrato quelli di forza e adesso dobbiamo coinvolgere i cittadini perché colgano questa misura epocale, mai vista fino ad oggi e che dobbiamo impegnarci a tenere attiva il più lungo tempo possibile. Dobbiamo farlo perché ha un potenziale enorme non solo in termini di risparmio economico ed energetico, ma soprattutto per fare ripartire l'economia».E nel solco di questo percorso, dal convegno è nata un'altra traccia lavoro intorno alle comunità energetiche, vale a dire insiemi di persone che condividano energia rinnovabile e pulita, in uno scambio tra pari.