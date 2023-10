Tamponamento sulla Corato Bisceglie, traffico in tilt per mezz'ora

I protagonisti, loro malgrado, dell'episodio non hanno riportato alcune ferite

Problemi di viabilità a questo pomeriggio sulla Corato Bisceglie, all'altezza del distributore di benzina IP: un tamponamento infatti, sulla corsia che porta a Corato, ha congestionato il traffico per più di mezz'ora.L'impatto fortunatamente, non ha causato alcun danno a coloro che erano nelle auto coinvolte. Sul posto vigili urbani e Polizia di stato che hanno valutato la dinamica del sinistro e ripristinato il traffico in entrambi i sensi di marcia.