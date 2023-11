Teatro Comunale, aperte le candidature per il suo utilizzo

Il Comune di Corato annuncia l'apertura delle candidature per l'utilizzo del Teatro Comunale. A partire dal 30 novembre 2023, gli appassionati di arte e cultura potranno presentare le loro proposte per organizzare eventi indimenticabili in questo gioiello cittadino.Il periodo disponibile va dal 30 novembre 2023 al 30 giugno 2024, con un'attenzione particolare alle date non occupate dalla stagione teatrale 2023/2024 e alle iniziative dell'Amministrazione Comunale.Preferibilmente l'uso del teatro è consentito per manifestazioni teatrali, musicali e di danza, ma sono ammissibili anche a iniziative culturali e di promozione territoriale, previa approvazione dell'Amministrazione Comunale.- Non sono ammessi eventi di natura politica o funzioni religiose.- La concessione è a titolo oneroso, fatta eccezione per casi specifici come le Scuole di ogni ordine e grado del Comune, ONLUS iscritte al RUNTS, e iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con associazioni culturali.Invia la tua richiesta almeno trenta giorni prima dell'evento, non oltre il 30 maggio 2024 all'attenzione del Dirigente del I Settore all'indirizzo protocollo@pec.comune.corato.ba.it.Tutte le informazioni sulle modalità di utilizzo, costi e modulistica sono disponibili sul sito del Comune di Corato al link https://bit.ly/concessioneteatrocomunale Invitiamo tutti gli appassionati e gli artisti a rispettare le disposizioni per garantire una gestione impeccabile del Teatro Comunale di Corato.