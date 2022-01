Temperature a picco e freddo gelido, possibili nevicate su Corato

Il meteo di questo inverno continua a riservare sorprese. Arriva il Generale Inverno in Puglia, dopo le temperature decisamente sopra le media dell'ultima settimana, in cui la colonnina di mercurio ha sfiorato ripetutamente i 17-18°.Il freddo dovrebbe colpire la nostra regione sin dalla giornata di venerdì 21 gennaio, con le minime comprese tra 0 e 3° ed una percezione inferiore per via del forte vento di tramontana che imperverserà soprattutto sulle nostre coste. Piogge saranno alternate a schiarite. La situazione forse più critica si avrà tra venerdì e sabato in Capitanata, con possibilità di rovesci a carattere nevoso soprattutto sul promontorio del Gargano e sul Subappennino Dauno. Possibili gelate notturne.Migliora sabato 22, col sole che prenderà quasi stabilmente il posto delle nuvole su tutto il territorio regionale, ma nel foggiano e sui rilievi murgiani del barese sono attese temperature minime notturna anche di un paio di gradi sotto lo zero termico. Salento e brindisino le aree relativamente più calde con punte di 7°.Domenica 23 gennaio ancora isolate piogge nella provincia di Foggia, nella Bat e nella Terra di Bari, con i venti da quadranti settentrionali che imperverseranno sui tratti costieri adriatici, dove il mare si presenterà da agitato a burrasca. Nel tarantino e nel leccese risalita dei valori massimi sino a 9°.Il giorno però più freddo, nonostante un cielo che dovrebbe essere sereno quasi ovunque in regione, sarà martedì 25 gennaio, secondo gli esperti. Previste infatti minime di 0° a Bari, 1° nella provincia di Barletta-Andria-Trani e Taranto, 2° nel brindisino e -2° sia in Salento sia nel Tavoliere e sul Gargano. Nuove gelate notturne attese anche a quote basse, soprattutto nelle zone rurali.Aggiornamenti ulteriori nelle prossime ore.