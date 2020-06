Tentano il furto con un'auto rubata a Corato, messi in fuga dai vigilanti

Anche stavolta non riusciti ad entrare all'interno di. Anzi, sono stati disturbati a lavoro appena iniziato. Ed hanno rischiato d'imbattersi faccia a faccia con i vigilanti che, stando già di pattuglia in zona, si sono fiondati in pochi attimi sul luogo in cui era in atto il furto.Tutto è accaduto intorno alle 21.00 di ieri, in contrada Pozzo Schettino. A quell'ora, dalla, con cui sono è collegato l'impianto d'allarme di una villa, è giunta richiesta d'intervento all'istituto di vigilanza di Ruvo di Puglia. Le pattuglie, già in quelle zone in perlustrazione, si sono fiondate sul posto. È evidente che qualche "palo" possa aver avvisato i complici. Trattandosi di un'area completamente immersa nel buio, avrà visto le luci in lontananza.I ladri, costretti ad abbandonare sul posto anche il mezzo con cui si presume fossero arrivati, si sono dati alla fuga nelle campagne circostanti, avvantaggiati dall'oscurità. Sul posto, le guardie giurate dellahanno scoperto la rete metallica tagliata. Come dire, avevano appena iniziato a lavorare, ma sono stati costretti alla fuga. Dall'interno dell'abitazione rurale, invece, i malviventi non sono riusciti a portare via nulla.All'esterno, inoltre, i vigilanti hanno rinvenuto una, abbandonata dai ladri, risultata rubata a Corato. Sul posto sono intervenuti anche i. Tutti insieme hanno dato vita a una battuta nella zona, in cerca dei ladri. Di loro, però, più nessuna traccia.