Vigilanza in E-bike in città per le festività natalizie.

Il servizio di vigilanza saltuaria esterna prestato per le attività ubicate lungo il corso cittadino e all'interno di esso.

Powered by

Il servizio urbano di vigilanza della Metronotte, è espletato mediante l'utilizzo di E-Bike che "scorazzano" per il centro cittadino.Il servizio, prevede l'impiego di GPG a bordo di e-bike che garantiscono il servizio di vigilanza nel centro cittadino, in quelle zone oggetto di ZTL difficilmente raggiungibili nelle ore serali a bordo di auto di servizio.Il servizio, mirato principalmente alla vigilanza degli arredi Natalizi installati dai commercianti, garantisce efficienza e rapidità anche nel caso di interventi su allarmeLe GPG su e-bike garantiranno un intervento tempestivo, lasciando libere le pattuglie automontate che garantiranno il servizio per tutto il territorio che si estende oltre i corsi cittadini.