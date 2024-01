La Metronotte sventa due furti di auto

Notte senza "bottino" per i ladri di auto, quella appena trascorsa. Grazie alla professionalità delle Guardie particolari Giurate della Metronotte ben due autovetture sono state sottratte all' infausto destino. Il primo episodio verso l'1.00, quando su via Dandolo una auto di grossa cilindrata spingeva una Volkswagen Tiguan. Alla vista della pattuglia di servizio, tuttavia, i malviventi hanno abbandonato l'auto appena rubata e sono fuggiti. Poco più tardi, su via Cardona, grazie alla presenza dell' auto di servizio, i malviventi hanno dovuto abbandonare una Volkswagen Polo, già "preparata" per essere portata via. In entrambi i casi è stato allertato il locale Commissariato di Polizia giunto sul posto con una volante.