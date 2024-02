Furto in un deposito tra Corato e Andria, intervengono guardie giurate e carabinieri

Powered by

Un'operazione condotta dalle guardie giurate della Metronotte, unitamente ai militari della Compagnia Carabinieri di Andria, è stata portata a termine questa notte consentendo il recupero di un grosso autocarro carico di refurtiva ed il fermo del conducente.Alcuni malviventi avevano messo a segno un grosso colpo in un deposito sito lungo la SP 231, tra Andria e Corato, trafugando della merce. Il camion carico di refurtiva, tuttavia, è stato intercettato dalle pattuglie dei vigilantes mentre lungo la SP 231 si dirigeva in direzione Andria. L'andatura del mezzo ha insospettito le guardie giurate che hanno richiesto l'intervento dei Carabinieri.Il conducente, vistosi scoperto, ha arrestato la corsa del grosso mezzo al centro strada e ha tentato, invano, la fuga. La refurtiva è stata consegnata al legittimo proprietario. Il conducente del camion è stato condotto in Caserma dai Carabinieri.