Sventato assalto a un'azienda coratina in zona industriale

Interviene la Metronotte: i malviventi erano già pronti per trafugare attrezzature e mezzi da lavoro

Poteva diventare un grosso colpo per i malviventi, ma fortunatamente l'episodio ha avuto un lieto fine. La notte scorsa è stato sventato un tentativo di furto di grande entità ai danni di un opificio di Corato, ubicata nella zona industriale.I malviventi erano riusciti abilmente ad eludere l'impianto di allarme dell'azienda potendo, di fatto, lavorare in totale "tranquillità": erano già pronti e organizzati per trafugare i grossi mezzi da lavoro, gli autocarri e le attrezzature presenti nella sede.Le guardie, notando la posizione dei mezzi e la presenza del portone del deposito, hanno deciso di effettuare un controllo interno scoprendo così cosa stesse accadendo.Sono stati così allertati i Carabinieri che sono prontamente intervenuti scongiurando l'assalto.