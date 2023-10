Corato, Metronotte sventa furto d'auto in pieno centro

Corato, prime ore del mattino, su Corso Garibaldi due malviventi sono stati colti in flagranza di reato, mentre erano intenti a rubare il veicolo.Una pattuglia GPG nota la presenza dei due individui ed informa subito le Forze dell'Ordine. I malviventi ormai scoperti abbandonano l'auto e si danno alla fuga a bordo di un'altra auto condotta da un complice.Più tardi i proprietari, non del posto, dovranno ricorrere al carro attrezzi per i danni subiti nel tentativo di furto.