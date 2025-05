Tentato omicidio in piazza Di Vagno, indagini per individuare chi ha sparato

A ventiquattrore dagli arresti di, di 22 anni, e della convivente, di 25 anni, marito e moglie, entrambi di Corato e incensurati, accusati di tentato omicidio, lasta stringendo i tempi per risalire a chi ha premuto il grilletto nel bel mezzo di piazza Di Vagno.I fatti risalgono al 6 marzo scorso. Quella sera, secondo quanto ricostruito, furono feriti a colpi d'arma da fuoco due giovani, un ragazzo e una ragazza: il primo - il 21enne, ritenuto vicino ad ambienti della malavita locale, riportò ferite non gravi, mentre la ragazza,, 20enne estranea a qualsiasi contesto criminale, fu colpita per errore, e poi sottoposta ad un intervento di rimozione della milza al, dopo le ferite riportate al fianco sinistro.Cinque gli indagati - (oltre ai due arrestati anche) -, ognuno dei quali con un preciso ruolo nella vicenda. In modo particolare, in carcere, a Trani, sono finiti solo il marito e la moglie ritenuti, rispettivamente, il conducente del mezzo, usato dal sicario seduto alle sue spalle, il quale ha esplosoda distanza ravvicinata, e la donna che, presente sulla scena, avrebbe fornito le indicazioni per la sua esecuzione, dando il via libera all'agguato.Ma nonostante l'azione plateale, davanti a tanta gente nessuno ha voluto testimoniare. «Non c'è stata alcuna forma di collaborazione», ha spiegato il procuratore capo di Trani,. Anche la, in un comunicato, ha voluto sottolineare il «contesto di assoluta omertà» in cui si sono svolte le indagini, al punto che «numerosi sono stati i tentativi di depistaggio delle indagini da parte dei vari testimoni che sono stati ascoltati, denunciati per».Intanto i poliziotti dele quelli dellastanno lavorando senza sosta per cercare chi ha esploso materialmente i sei colpi. «Il sistema delle telecamere comunali - ha aggiunto Nitti - ci ha consentito di acquisire moltissimi elementi». Quegli stessi filmati che saranno analizzati per cercare ulteriori dettagli. «Era fondamentale arrivare in tempi rapidi ad un risultato perché - ha concluso Nitti - vi era il rischio che ci fossero altre azioni di fuoco».Alla base del tentato omicidio ci sarebbe il controllo dello spaccio di droga. Proprio Maldera, il 6 maggio scorso, è stato arrestato dopo essere stato trovato con. La droga è stata trovata a casa, in due borselli sul seggiolone del bambino.