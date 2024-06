Torna lo "Swap party" a Corato in via Sonnino

Antonia Piccarreta, Maria Rutigliano e la sartoria MySbag organizzano lo Swap Party, un'occasione unica per dare una nuova vita ai vostri abiti e rinnovare il guardaroba in modo sostenibile e divertente.Lo SWAP PARTY si terrà nei giorni 17 e 18 giugno, dalle 18.00 alle 20.00, presso Via Sonnino 11. È l'opportunità perfetta per scoprire capi di abbigliamento unici e selezionati, scambiare vestiti non più utilizzati e fare nuove amicizie.Durante l'evento, sarà possibile esplorare una vasta gamma di abiti e beneficiare dei consigli delle sarte della sartoria sociale MySbag, progetto finanziato dalla Regione Puglia, all'interno del bando Puglia Capitale Sociale 3.0, su come ottimizzare il guardaroba e ri-pensare i propri abiti. Saranno condivisi suggerimenti su come fare scelte etiche senza rinunciare allo stile.A partire dalle 19.30, il punto ristoro offrirà l'opportunità di rilassarsi con una tazza di tè, fare conversazione e stringere nuove amicizie in un ambiente accogliente e amichevole.«Non perdete questa occasione per fare la differenza. Partecipare a un evento come questo non significa solo rinnovare il proprio guardaroba, ma anche contribuire a un futuro più sostenibile. Portate i vostri amici e scoprite come un piccolo gesto può avere un grande impatto» spiegano gli organizzatori.Il contributo per accedere è di 2 euro che verranno devoluti alla Caritas cittadina.