Benemerenza al Comm.Sanguedolce
Tradizione, impresa e territorio: il valore celebrato dal premio alla famiglia Sanguedolce

Presso la Camera dei Deputati l’Attestato di Benemerenza al Comm. Luca Sanguedolce

Corato - venerdì 12 settembre 2025 10.25 Sponsorizzato
Oggi è una giornata che resterà impressa nella storia del Caseificio Sanguedolce e nel cuore di tutti noi.

Presso la Camera dei Deputati a Roma, il nostro fondatore, Comm. Luca Sanguedolce, ha ricevuto l'Attestato di Benemerenza nell'ambito della settima edizione di Apulia Best Company Award, un riconoscimento prestigioso che celebra le eccellenze imprenditoriali pugliesi capaci di distinguersi in Italia e nel mondo.

Un premio che parla di identità e valori


L'Apulia Best Company Award è nato per dare voce e visibilità alle realtà che, attraverso il proprio lavoro, contribuiscono alla crescita economica e culturale della Puglia.
Il conferimento al Comm. Luca Sanguedolce non è soltanto un tributo alla sua visione imprenditoriale, ma anche al percorso di una famiglia che ha fatto del latte, della tradizione casearia e della qualità artigianale i pilastri di un brand riconosciuto e amato: Saporosa di Puglia.
È anche un riconoscimento per le capacità, la competenza e l'impegno di servire le ragioni del bene, del ben fatto e del bello, oltre che del buono.

Un traguardo che guarda al futuro


Questo premio rappresenta un incoraggiamento a proseguire lungo la strada che da anni ci guida: custodire la tradizione senza smettere di innovare, raccontare la nostra terra attraverso i suoi sapori più autentici, portare sulle tavole italiane ed estere l'eccellenza della Burrata di Andria e dei nostri prodotti freschi.

Siamo orgogliosi che l'impegno, la passione e la dedizione di tutta la famiglia Sanguedolce siano stati riconosciuti a così alto livello istituzionale.
Continueremo a lavorare con la stessa passione che ci ha portato fino a qui, certi che questo riconoscimento sia solo una tappa di un percorso ancora più ambizioso.
