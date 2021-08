Tre anni fa l'omicidio di Victor: il sindaco oggi depone una corona in memoria

La sera del 1 agosto di tre anni fa piazza Abbazia si macchiavs di sangue.Il giovane albanese Victor Picaku fu raggiunto da colpi di pistola sparati al suo indirizzo da due italiani a bordo di un ciclomotore e morì.I due responsabili ora stanno pagando il loro debito con la giustizia.Il ricordo del giovane Victor e della sua triste fine è ancora vivo.Alle ore 12,30, il Sindaco deporrà dei fiori, in sua memoria presso Arco Abbazia.«La città non deve dimenticare la morte violenta di questo giovane concittadino, avvenuta il 1° agosto del 2018. L'Amministrazione con forza e determinazione è schierata a tutela della legalità, contro ogni forma di violenza. - dice il Sindaco De Benedittis - Siamo impegnati a mettere in campo politiche di contrasto al degrado sociale, dentro cui possono maturare forme di devianza e di addirittura attività illecite.Dobbiamo essere una città che offre attenzione e opportunità, a partire da chi vive in situazioni problematiche e difficili.»