Tutto quello che c’è da sapere sull’eco estramurale nel nuovo numero de Lo Stradone

L'eco estramurale è il tema scelto per la cover del nuovo numero de Lo Stradone, da oggi in edicola. Un argomento molto discusso e, sul quale, diverse sono le opinioni. Abbiamo deciso di porre 32 domande all'assessore, per chiarire alcuni degli aspetti (politici e tecnici) che riguardano il progetto che stravolgerà il secondo anello cittadino. Un modo, anche, per far conoscere il nuovo eco estramurale a chi non ha avuto la possibilità di farlo. Con Antonella Varesano abbiamo anche parlato anche di Urban center, progetto fortemente voluto dall'amministrazione De Benedittis, volto ad ampliare e istituzionalizzare i processi partecipativi. A che punto siamo?Stefania Leo ha raccontato, Generale di Divisione dei Carabinieri e nostro illustre concittadino. Una storia che, come un segno del destino, parte dalla casa natìa, proprio sopra l'attuale caserma dei Carabinieri. A proposito di ritratti, abbiamo dipinto quello di, in arte Giovangy, poliedrico artista cieco che vive a Verona dove crea la sua musica.Alla vigilia della Pasqua è tempo di. Francesca Maria Testini ha intervistato il capobandache accompagnerà le processioni con la banda intitolata a Raffaele Miglietta. «Che sia una banda per i giovani», spiega il Maestro e auspica un ricambio generazionale. A disposizione dei lettori anche il programma dettagliato degli eventi del venerdì e del sabato con la nota di Don Antonio Maldera, coordinatore zonale.In tv indossa i panni di Porzia ne "Le indagini di Lolita Lobosco" ma il suo grande amore rimane il teatro. Abbiamo ascoltato le parole di, attrice coratina, che ci ha raccontato di sé e non solo. Dalla televisione ai social: Serena Leo ha chiacchierato con @Deeelah, al secolo, 25enne che, durante il Covid, è diventato noto su Instagram con le sue frasi taglienti, ricondivise da tutti.E ancora: una riflessione di, presidente Aic, sul Dup; la storia diche ha dedicato tutta la sua vita agli studi su Luisa Piccarreta e l'intervista a, il coach italoargentino del Basket Corato.Questo e molto altro su Lo Stradone