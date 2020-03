UFFICIALE: Accertati due casi di positività al COVID 19 in ambienti sanitari a Corato

La ASL di Bari informa che: "Sono stati accertati due casi di positività al Covid 19 a Corato: uno giunto al Pronto Soccorso dell'Ospedale Umberto I di Corato e l'altro all'interno del Poliambulatorio di via Ettore Fieramosca del distretto 2. Come da protocollo ministeriale sono state espletate tutte le procedure di sanificazione degli ambienti sia nel pronto soccorso dell'Umberto I che nel Poliambulatorio. Sono in isolamento precauzionale i contatti stretti".