"Umanizzare le cure", questa sera in Piazza Sedile un confronto con Felice Spaccavento

Nick Difino - Food writer, co-autore e protagonista del pluripremiato docufilm "Alla Salute" di Brunella Filì

Antonio Cusmai - Dirigente Medico di Oncologia presso l'IRCCS - Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Bari

Attilio Guarini - Direttore Dipartimento Area Medica presso l'IRCCS - IstitutoTumori "Giovanni Paolo II" Bari

Felice Spaccavento, medico anestesista rianimatore e candidato al Consiglio Regionale della Puglia nella provincia di Bari, incontra in un confronto a più voci:L'appuntamento è fissato per questa sera alle ore 19.30 in Piazza Sedile. A seguire "Cinema in piazza" con la proiezione del docufilm "Alla Salute" con Nick Difino, regia di Brunella Filì.«Parleremo di cosa significhi "umanizzare le cure" - dichiara Spaccavento - in un confronto a più voci con i colleghi Antonio Cusmai e Attilio Guarini e lo scrittore Nick Difino. Accanto a me, ci sarà Corrado de Benedittis, candidato sindaco del Centro Sinistra, che rappresenta per la comunità di Corato una grande opportunità di cambiamento. Insieme, per una Politica di valore».