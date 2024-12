Un coratino nell'olimpo dei sound engineer

Il tecnico del suono o sound engineer è il professionista dietro le quinte che si assicura che la qualità dell'audio sia impeccabile.Gli ambiti in cui operano sono i più svariati: dalla musica, ai podcast, ma anche nei film e videogiochi e persino i piccoli suoni che si possono sentire in un frigorifero o in un'auto hanno bisogno del lavoro del fonico.Ogni singolo suono udibile registrato che sentiamo ha in qualche modo a che fare con esperto di produzione audio.Possiamo definirla come l'arte della registrazione, dell'editing e del mixaggio dell'audio con regole chiare e precise che devono essere seguite.La qualità di qualsiasi audio deve essere certamente artistica e creativa, ma bisogna assicurarsi di rimanere entro determinati parametri e linee guida per garantire una piacevole esperienza di ascolto.Ma cosa fa esattamente il tecnico del suono?Il tecnico del suono è un professionista altamente specializzato che svolge un ruolo cruciale sia che si tratti di lavorare in un luogo in cui si suona dal vivo sia di lavorare in studio. Il rapporto con l'artista deve essere ottimale, per cercare di fargli dare il meglio di sé, interpretare ciò che richiede e successivamente impostare l'ambiente in base alle specifiche esigenze.Un coratino da anni si occupa di tutto questo grazie ad una passione diventata una professione .Ultimo riconoscimento ,solo in ordine di tempo, da una rivista specializzata del settore sound che lo ha eletto tra i migliori sound engineer grazie naturalmente alla maestria ed alle strumentazioni usate di altissimo livello .Grazie alla meticolosa installazione e al preciso lavoro di allineamento di Felice Ferrara, un noto club pugliese meta di migliaia di giovani provenienti da tutta Europa, dove suonano i piu' rinomati artisti, può ora vantare un'infrastruttura acustica degna dei migliori locali del mondo, interamente progettata e realizzata in Italia.Felice Ferrara commenta: "il mio lavoro è tutta una questione di ricerca della perfezione acustica, trasformando ogni struttura in un tempio della qualità del suono.Attraverso i componenti giusti il suono si ascolta : potente, preciso, cristallino e con un impatto sonoro incredibile!Abbiamo progettato e installato e continuiamo a farlo , processi semplificati e particolarmente fluidi".Una grande riconoscimento per un coratino diventato con lo studio e l'impegno protagonista in un settore di alta professionalita' e competenza