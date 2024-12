Cala il sipario sulla prima edizione del Corato Sound Fest: a "Rei" il primo posto

La terza e ultima serata del Corato Sound Fest ha incoronato Rei, cantautore coratino classe 1994, vincitore della gara dei singoli. A lui è stato assegnato un premio di 1000 euro in strumentazioni musicali. Nelle serate precedenti, dedicate rispettivamente ai DJ e alle band, erano stati premiati DJ Morris e The Question Marks, decretando un successo a tutto tondo per questa edizione inaugurale.L'evento ha registrato una crescente partecipazione di pubblico, con Piazza Sedile sempre più gremita di appassionati, giovani e famiglie. Nonostante fosse un'edizione "zero", l'organizzazione ha saputo catalizzare entusiasmo e attenzione, trasformando Corato in un palcoscenico musicale vivace e coinvolgente.L'unica nota dolente emersa durante la manifestazione, ha riguardato il meccanismo di voto, che prevedeva che i like su Instagram valessero il 20% del punteggio totale. Questa componente ha sollevato dubbi, sottraendo centralità alla musica come unico criterio di valutazione. In un contest musicale, il giudizio di una giuria tecnica dovrebbe avere un peso predominante, lasciando da parte dinamiche che rischiano di ridurre il pathos della competizione. Ciò non toglie che nell'alto livello della competizione, i vincitori abbiano meritato il primo premio.Nonostante questa criticità, il Corato Sound Fest si è dimostrato un esperimento riuscito. Si parla già di una seconda edizione, con l'auspicio che i piccoli aggiustamenti possano rendere l'evento ancora più solido e apprezzato.L'assessore alle Politiche Giovanili, Luisa Addario, ha espresso il suo entusiasmo per il successo della manifestazione:«Siamo davvero soddisfatti, sia come amministrazione comunale che come Assessorato alle Politiche Giovanili. Vedere i giovani della nostra comunità – e non solo – mettersi in gioco, condividendo la propria passione e il talento musicale, è stata un'emozione impagabile. Questo progetto ha dimostrato di avere un grande potenziale e ci metteremo subito al lavoro per dare seguito a questa esperienza e migliorarla ulteriormente».Con queste premesse, il Corato Sound Fest sembra destinato a diventare un appuntamento fisso nel panorama musicale locale, con l'ambizione di crescere e consolidarsi.