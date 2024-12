Fondazione S.E.C.A., il nuovo anno inizia con il Quintetto d’Archi Gershwin

Ilorganizzato dallailsi preannuncia come un evento straordinario e imperdibile, perfetto per accogliere il nuovo anno all'insegna della grande musica. In concerto, il "" che ci accompagnerà in un meraviglioso viaggio sonoro attraverso le diverse tradizioni musicali europee, esplorando l'essenza della danza popolare, da Vienna all'Italia, passando per il cuore dell'Europa centrale.Il programma musicale sarà gioioso e vivace, ma a volte anche contemplativo, con composizioni della dinastia Strauss. Dal Valzer alla Polka, le musiche viennesi saranno interpretate in modo egregio da musicisti di altissimo livello qualiUno spettacolo che rappresenta non solo un'occasione per celebrare l'inizio del nuovo anno, ma anche un'opportunità per riflettere sull'importanza dell'unità culturale ai nostri tempi, attraverso la musica. Ogni brano eseguito dal Quintetto d'Archi Gershwin rappresenta il tassello di un mosaico che racconta la diversità e la bellezza del nostro continente. Un evento che promette di essere un'esperienza coinvolgente e raffinata, capace di toccare il cuore e l'anima di ogni spettatore e che, attraverso le straordinarie musiche, ci evidenzia l'importanza e la bellezza della celebrazione di momenti caratteristici, in condivisione.Che siate appassionati di musica classica o semplicemente alla ricerca di un evento speciale per dare il benvenuto al nuovo anno, questo evento saprà regalarvi emozioni indimenticabili.Registrazione posto numerato obbligatoria su Eventbrite. Quota di partecipazione € 15,00.Dopo il concerto, la Fondazione S.E.C.A. saluterà gli ospiti con un brindisi di benvenuto al nuovo anno con panettone e spumante.La rassegna è in collaborazione con Fondazione Megamark, Universo Salute Opera Don Uva, Gemitex e Caffetteria del Museo Ultimo Caffè.Per maggiori info tel. 0883582470 o email. info@fondazioneseca.it