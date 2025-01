Kaput racconta le sue radici con il nuovo singolo "Provinciale": la video intervista per Corato Viva

Venerdì 6 dicembre è uscito Provinciale, il nuovo singolo di Kaput, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per Warner Music Italy / ADA Music Italy. Un brano che celebra la semplicità dei gesti quotidiani e delle emozioni genuine, portando alla luce un ritratto intimo delle sue origini pugliesi intrecciato con il racconto di una storia d'amore.Presentata in anteprima durante il Capodanno barese, dove Kaput ha anche duettato con Michele Bravi, la canzone esplora il contrasto tra la lentezza nostalgica del passato e il ritmo frenetico del presente. Suoni evocativi e testi profondi trasportano l'ascoltatore in un viaggio tra ricordi familiari, legami affettivi e la malinconia di chi si allontana dalla propria terra.Kaput, nome d'arte di Antonio Caputo, è originario di Corato ma si afferma artisticamente a Milano. Vanta un percorso musicale che fonde influenze R&B, soul e urban pop. Dopo aver collaborato, tra gli altri, con artisti come Mahmood, Emma e Baby K, e aver scritto per Michele Bravi e Paola Iezzi, il cantautore continua a evolversi, affermandosi come una delle voci e delle penne più interessanti del panorama musicale italiano.Con Provinciale, Kaput si conferma un narratore autentico delle piccole grandi emozioni, unendo passato e presente in una melodia che parla di inclusività, autodeterminazione e quotidianità.Questa l'intervista rilasciata in esclusiva per Coratoviva.