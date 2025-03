Corato Sound Fest porta la musica live nel tuo locale

Sei il proprietario di un ristorante, pub o trattoria a Corato? Vuoi offrire ai tuoi clienti serate di musica dal vivo con i migliori talenti emergenti della scena locale? Ora puoi farlo, grazie all'iniziativa Corato Sound Fest 2024 – Live nei Locali, promossa dall'Associazione Culturale Freedom con il patrocinio dell'Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Corato.Questa straordinaria opportunità ti permette di ospitare gratuitamente band, DJ o voci soliste che hanno partecipato al contest Corato Sound Fest 2024, prolungando l'esperienza musicale nata all'interno della rassegna natalizia Incanto.Come funziona?Le attività food & beverage di Corato potranno selezionare uno o più artisti partecipanti al contest e farli esibire nel proprio locale fino al 31 maggio 2025.Cosa devi fare per partecipare?1. Compila il modulo di partecipazione su www.coratosoundfest.it, scegliendo il mese in cui vorresti ospitare l'esibizione e l'artista che preferisci.2. Organizza l'evento nel tuo locale, offrendo ai clienti una serata di musica dal vivo.3. Ricevi un contributo di 70€ per le spese SIAE per ogni esibizione, previa esibizione della ricevuta di pagamento.Un'iniziativa che valorizza i giovani talentiIl Corato Sound Fest 2024 – Live nei Locali nasce con l'obiettivo di dare continuità alla prima edizione del Corato Sound Fest, che ha animato la città durante le festività natalizie, e di offrire nuove opportunità ai giovani musicisti del territorio, dando loro spazio e visibilità.Corrado De Benedittis, Sindaco di Corato"La musica è cultura, energia e aggregazione. Con questa iniziativa, Corato si conferma una città che investe nei suoi giovani talenti e li mette in connessione con la nostra rete di ristoratori e locali. Il Corato Sound Fest è un'occasione per far crescere la scena musicale locale e al tempo stesso arricchire l'offerta culturale della nostra città. Invito tutte le attività del settore a partecipare con entusiasmo, perché insieme possiamo rendere Corato sempre più viva e dinamica."Luisa Addario, Assessora alle Politiche Giovanili"Questa iniziativa è stata pensata per dare l'opportunità ai giovani artisti che hanno calcato il palco del Corato Sound Fest—e non solo ai vincitori—di farsi conoscere nei locali food & beverage della città. L'obiettivo è creare una rete tra musica, attività aderenti e consumatori, trasformando ogni esibizione in un'occasione di scoperta e crescita reciproca. L'Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Corato crede fortemente nel potenziale delle nuove generazioni e nel ruolo della cultura musicale come motore di sviluppo sociale.Giacomo Verduno, Presidente dell'Associazione Culturale Freedom"Corato Sound Fest 2024 è nato con l'idea di dare una vetrina ai giovani musicisti, e con questa nuova fase vogliamo ampliare ancora di più il loro raggio d'azione. Crediamo che la musica dal vivo possa trasformare un semplice momento di convivialità in un'esperienza unica. Per questo invitiamo tutti i locali di Corato a partecipare e a diventare parte attiva di questo progetto culturale."Sei interessato a ospitare un evento musicale nel tuo locale? Compila il modulo online su www.coratosoundfest.itL'iniziativa è riservata alle attività con sede a Corato e rappresenta un'opportunità unica per offrire serate indimenticabili ai tuoi clienti, sostenendo allo stesso tempo i giovani artisti locali.Porta la musica live nel tuo locale e diventa parte della magia del Corato Sound Fest!