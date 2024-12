Tutto pronto per il Corato Sound Fest

La tua musica. La nostra piazza. Il tuo momento. Tutto pronto per la prima edizione del Corato Sound Fest, il contest musicale che offre una vetrina unica ai talenti emergenti di tutta la Puglia! Che tu sia una band, un DJ o una voce solista, questa è l'occasione per esibirti davanti a una giuria e al pubblico, vivendo l'emozione del palco. In palio per il vincitore un premio finale del valore di 1.000€ in buoni per strumenti musicali.L'iniziativa è promossa dall'Assessorato alle politiche giovanili di Corato con il patrocinio di Regione Puglia, Camera di Commercio di Bari, Confcommercio Bari-Bat,Gal Le Città Di Castel Del Monte"Con il Corato Sound Fest – spiega l'assessore Luisa Addario - si ritorna a promuovere musica dal vivo dei nostri solisti, dei nostri Dj, delle nostre band che avranno la possibilità, dopo le tre serate organizzate dal 27 al 29 dicembre, di esibirsi da gennaio a maggio anche nei locali di Corato, per intrattenere gli ospiti e per dare valore aggiunto alle attività commerciali. Nel segno della musica invito i giovani delle nostre comunità pugliesi a mettersi in gioco e a scommettere su se stessi."Per ogni informazione, visitare il sito www.coratosoundfest.it